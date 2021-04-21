«الاتحاد النسائي» ينظم محاضرة حول «العبادة»

بدرية الكسار (أبوظبي)

نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، اللقاء الرمضاني الافتراضي بمحاضرة حول «التلذذ بالعبادة»، قدمتها وداد الكعبي الواعظة بالهيئة. وذلك ضمن سلسلة متنوعة من الفعاليات وحلقات الذكر والمحاضرات الدينية والثقافية والتوعوية، الذي ينظمها الاتحاد النسائي العام خلال الشهر الفضيل. وقالت الكعبي: إن من أعظم المنح الربانية منحة التلذذ بالعبادة، وأوضحت، أن شهر رمضان المبارك فرصة ثمينة لتجديد الإيمان والتلذذ بالطاعات، لما فيه من نفحات ورحمات من عند الله سبحانه وتعالي، والذي تجتمع فيه العبادات من توحيد، وصلاة، وصيام، وزكاة، وحج، داعيةً المسلمين والمسلمات إلى استكمال مسيرة الخير، والاستمرار في تأدية النوافل والأعمال الصالحة في باقي شهور السنة.

وأضافت الكعبي: «تكمن مرتكزات التلذذ بالعبادة، في معرفة الله تعالى والتقرب إليه، والاقتداء والتأسي بنبينا محمد صلي الله عليه وسلم، ومجاهدة النفس، والتأمل والتفكر، والدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، في سبيل الاستشعار بلذة الإيمان، ولذة الصيام وقيام الليل، ولذة قراءة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، ولذة الإنفاق وقضاء حوائج الناس، والذي ينتج عنه التقرب من الله تعالى ونيل محبته، والرضا بقضاء الله وقدره، وتعلق القلب بمحبة العبادة والطاعة، وصفاء النفس وانشراح الصدر، والديمومة والاستمرارية في الطاعات وفعل الخيرات، والتحصن من المعاصي والشبهات».