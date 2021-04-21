إطلاق جائزة «وطني الإمارات»

أبوظبي (وام)

أعلن ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إطلاق جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في دورتها الثامنة تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، والمزمع عقدها في 28 أبريل الجاري ويصادف 16 من شهر رمضان المبارك بمقر متحف الاتحاد في إمارة دبي.

وقال: إن الترشيحات بالجائزة هذا العام لاقت إقبالاً كبيراً في التقديم في مجال العمل الخيري والإنساني ومن خلالها تم فرز الملفات واختيار المرشحين للفوز بالجائزة. وتهدف الجائزة إلى تكريم الشخصيات الإنسانية.

وأوضح ضرار بالهول الفلاسي آلية الترشح عبر البصمات الخاصة بالجائزة والتي وصلت إلى 14 فئة، لافتاً إلى أن لأعمال المستوفية للمعايير الخاصة بالترشيح يتم فرزها، وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الفائزين بالجائزة قريباً .