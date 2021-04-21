«زايد للثقافة الإسلامية» تطلق موقعها الجديد

أبوظبي (وام)

أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية موقعها الإلكتروني الجديد www.zhic.gov.ae بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، وذلك في خطوة تلبي متطلبات المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية وأفراد المجتمع، وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية: «انطلاقاً من قيم دار زايد للثقافة الإسلامية المبنية على نشر التسامح والتعايش واحترام الآخر عملت الدار على ترجمة تطلعات وتوجهات حكومة أبوظبي في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع من خلال توفير برامج تعليمية للتعريف بالثقافة الإسلامية ».

بدوره، أشاد المهندس محمد عبد الحميد العسكر المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية بالتعاون بين دار زايد للثقافة الإسلامية وهيئة أبوظبي الرقمية.