«المدينة المستدامة» في دبي تنضم إلى «تعهد أمازون»

دبي الاتحاد)

بمناسبة يوم الأرض الموافق يوم 22 أبريل، انضمت المدينة المستدامة التي تُعد أول مجتمع مُستدام بالكامل في دبي إلى تعهد المناخ، وهو التزام عالمي بالوصول إلى حيادية الكربون بحلول العام 2040، وذلك قبل 10 سنوات من موعد تحقيق أهداف اتفاقية باريس. ويتماشى هذا الطموح مع هدف الشركة طويل المدى لتصدُّر الجهود العالمية نحو مستقبل خالٍ من كربون.

تم إطلاق تعهد المناخ في العام 2019 من قبل شركتي «أمازون» و«جلوبال أوبتيميزم»، وكان الهدف منه توحيد الشركات العالمية الرائدة في التوجه المستقبلي، والالتزام الطموح والفعلي لمقاومة الآثار الضارة لتغير المناخ وعكس مسارها لمصلحة البيئة. وتعتبر المدينة المستدامة أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى هذا التعهد العالمي.

في 2020، حققت المدينة «إيجابية الطاقة» في جميع المناطق العامة بالمدينة، إذ أنتجت %150 من إجمالي استهلاك الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية على أسطح مواقف السيارات.

يُذكر أن المدينة المستدامة دمجت ركائز الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتمكنها من تحقيق هذه انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة، وهي مجهزة بالبنية التحتية المتكاملة اللازمة لدعم التحدي المناخي.