معهد الابتكار التكنولوجي يعقد شراكات لإقامة مشاريع ريادية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، أن مركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع للمعهد عقد شراكات مع جامعة خليفة ومعهد جورجيا التقني وجامعة تامبيري وجامعة العلوم التطبيقية والفنون بجنوب سويسرا. وستسهم الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة الاكتشافات بمجال الأنظمة الآمنة وتخصصاتها الفرعية في مشاريع مهمة.

وقال الدكتور شريكانت تيكي ثكار، كبير الباحثين في مركز بحوث الأنظمة الآمنة الذي يقود أعمال الحوسبة المستقلة الآمنة: «بات عالمنا أكثر ترابطاً - وأكثر عرضة للهجمات السيبرانية. تتطلب المدن الذكية ووسائل النقل وغيرها من البنى التحتية المهمة أعلى مستويات الدفاع في وجه هذه الهجمات. إن الشراكات والمشاريع المهمة التي قمنا بالإعلان عنها مع مؤسسات عالمية مرموقة ستؤدي إلى تطورات واسعة المدى في حلول الأنظمة المستقلة المرنة والآمنة، والتي تشمل المنصات وبرمجيات الأنظمة والاتصالات والتطبيقات وسلامة البيانات».

وكان معهد الابتكار التكنولوجي قد أعلن في شهر مارس الماضي أن مركز بحوث الأنظمة الآمنة عقد شراكة مع جامعة بيردو الأميركية، جامعة البحوث العامة المعروفة عالمياً، حيث ستقوم المؤسستان على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون في مشروع متطور للأمن السيبراني للتأكد من إمكانية استعمال الطائرات المسيّرة بأمان وفاعلية في العمليات الحضرية.

ومعهد الابتكار التكنولوجي هو مركز عالمي رائد يختص بالبحث والتطوير، ويركز على الأبحاث التطبيقية وتكنولوجيا العصر الجديد. يضم المعهد تحت مظلته سبعة مراكز بحثية أولية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والأمن الرقمي والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة. ومن خلال العمل مع نخبة من أفضل المواهب العالمية والجامعات المرموقة والمراكز البحثية المتطورة والشركاء العالميين، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً، ويسهم في بناء منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات، وترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز عالمي للابتكار، كما يسهم على نطاق أوسع في تطور الاقتصاد القائم على المعرفة.