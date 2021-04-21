جامعة أبوظبي تحصـل علـى جائزة عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي جائزة «بيتا جاما سيجما» الذهبية العالمية للعام 2021، وذلك تقديراً لتميزها الأكاديمي في برامج إدارة الأعمال، ليتم تكريمها من بين 615 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن شبكة تعليم الأعمال الدولية المعتمدة في 38 بلداً.

وتهدف الجائزة لتسليط الضوء على برامج الأعمال المتميزة التي تطرحها المؤسسات الأكاديمية المعترف بها دولياً، والتي تستضيف فرع «بيتا جاما سيجما». وكجزء من الجائزة، ستحظى جامعة أبوظبي بمنحة دراسية من الجمعية لأحد طلبتها المتميزين في قطاع إدارة الأعمال، بالإضافة إلى تكريم الجامعة من قبل جمعية «بيتا جاما سيجما» في عدد من الفعاليات الدولية على مدار العام.

وقال البروفسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي: «نلتزم في جامعة أبوظبي بتحقيق أعلى مستويات التميز في إثراء المعرفة وتعزيز الخبرات التي تحفز على التفكير الإبداعي والنمو المستدام في قطاع الأعمال، وتطوير برامج كلية إدارة الأعمال ومواصلة تزويد الطلبة بخبرات تعليمية مبتكرة وجذابة تعكس الأولويات الحالية والناشئة في سوق العمل».

وأوضحت الدكتورة فوزية جابين، الأستاذ المشارك في الإدارة بكلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي والمستشارة في قسم بيتا جاما سيجما في الجامعة، أن قسم جامعة أبوظبي حقق خلال مسيرته الأكاديمية منذ تأسيسه في عام 2015 عدداً من النجاحات المشهودة والتكريمات المرموقة من الجمعية خلال العامين 2018 و2020. وكجزء من التزامها بتعزيز مكانة وجهود جمعية «بيتا جاما سيجما»، قامت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي بإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات الطلابية.