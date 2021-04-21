"الصحة" تقدم 111.176 جرعة من لقاح "كوفيد-19"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الأربعاء، تقديم 111.176 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9.900.002 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 100.10 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.