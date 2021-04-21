"الثقافة والسياحة" تطلق إطار معايير الجودة للأنشطة والخدمات السياحية في أبوظبي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اليوم "إطار معايير الجودة للأنشطة والخدمات السياحية " في الإمارة بهدف دعم نمو وتطوير القطاع السياحي من خلال تعزيز تجربة الزوار، وخلق بيئة أعمال تنافسية بما يُسهم في تحسين الجودة الشاملة وتحفيز الطلب على هذه الخدمات. يتضمن إطار العمل عشرة أدلة لمعايير الجودة للخدمات والأنشطة السياحية والترفيهية استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة للخدمات السياحية. وتشتمل على المعالم والمرافق الثقافية السياحية والحدائق الترفيهية والفعاليات والأنشطة الحيّة الداخلية والخارجية التي يحتضنها القطاع السياحي إلى جانب العديد من الخدمات السياحية الأخرى. وقالت نوال راشد الحساني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "نحرص في الدائرة على توفير أرقى الخدمات بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية سعياً إلى تلبية تطلعات زوارنا من مختلف الجنسيات والثقافات. ويأتي إطلاق إطار العمل الجديد لإرساء معايير قياسية للجودة ومنح التراخيص من خلال وثيقة شاملة تحتوي على إرشادات مخصصة للجودة ومصممة لتعزيز القطاع السياحي في الإمارة، وتشجيع لجميع الشركات والمؤسسات على تطبيق هذه المعايير". وأضافت : " من خلال مواصلتنا البناء على أساس النجاحات التي حققها قطاع السياحة، فإننا في الواقع نعزز مكانة العاصمة كوجهة سياحية عالمية المستوى ومدعومة بمعايير الأمن والأمان لنصبح بذلك الخيار الأول والمفضل لجميع أفراد المجتمع المحلي وللسياح الدوليين.". وأوضحت : " أن الإطار يشتمل على عدد من المدخلات الأساسية التي تم جمعها من أكثر من 80 مصدراً عالمياً إلى جانب الملاحظات والمدخلات التي تم تقديمها من قبل عدد من شركائنا الاستشاريين المختصين بالقطاع السياحي في ورش عمل تم عقدها بهذا الخصوص ". وتعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حالياً على تعميم المرحلة الأولى من إطار العمل على عدد من المرافق والمنشآت السياحية، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى، سيتم تعميمه بصيغته الكاملة في نهاية هذا العام.