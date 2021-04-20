مليون درهم من «مصرف أبوظبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن تبرعه بمليون درهم، أي ما يعادل قيمة المواد الغذائية الأساسية لإعداد مليون وجبة تُوزّع خلال شهر رمضان الكريم، ضمن حملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في رمضان ضمن 30 دولة.

وقال حسن عبدالله الشامسي، المدير الإقليمي لمنطقة أبوظبي عضو مجلس الاستدامة في المصرف «يسعدنا أن نكون جزءاً من حملة «100 مليون وجبة»، وأن نساهم في مد يد العون للمحتاجين والأسر المتعففة في المنطقة العربية وقارتي أفريقيا وآسيا، والمساهمة في التغلب على تحدي الجوع في العالم. كما نفتخر بتوحيد جهودنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية والجهات المعنية لدعم الجهود العالمية للحد من مشكلات الجوع في أكثر من 30 دولة حول العالم. ونتطلع لتقديم كافة الدعم اللازم تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في نشر الخير، لاسيّما وأن المبادرة تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وانطلاقاً من حرص المصرف على إرساء أرقى معايير المسؤولية المجتمعية.»

يُعدُّ مصرف أبوظبي الإسلامي أحد أكبر بنوك التجزئة في دولة الإمارات، بشبكته المؤلفة من 88 فرعاً. ويملك مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي منحته صحيفة «فايننشال تايمز» لقب «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة»، سجلاً غنيّاً من المنتجات المبتكرة التي يوفرها لعملائه. ولدى المصرف فروع إقليمية في عدد من البلدان كمصر حيث يملك 70 فرعاً، والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق.