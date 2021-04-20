محمد بن سعود: رسالتنا للعالم.. سلام وتنمية وأمل

رأس الخيمة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، زفي حيفتس مبعوث وزير الخارجية الإسرائيلي، ورحب سموه بزيارة حيفتس والوفد المرافق، وأكد أهميتها في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في المجالات كافة، في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي تم توقيعه بين البلدين. وأشار سموه إلى أن الاتفاق أسهم في خلق فرص واعدة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في العديد من القطاعات المهمة مثل الاقتصاد والتجارة والسياحة والصحة. وثمن سموه التعاون بين البلدين خلال أزمة «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أن هذا التعاون أثمر العديد من النجاحات والإنجازات التي حققها البلدان. وأوضح سموه أن رسالة دولة الإمارات للعالم هي رسالة سلام وتنمية وأمل، من أجل ازدهار المجتمعات، ورخاء للشعوب، مؤكداً حرصها على إعلاء قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية التي شكلت على الدوام ركائز في مسيرة الدولة خلال خمسة عقود.