تفاهم بين «صندوق الزكاة» و«الخارجية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع «صندوق الزكاة» مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين خارج دولة الإمارات. وقع المذكرة عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام الصندوق، وخالد عبدالله بالهول وكيل الوزارة، حيث جرى حفل التوقيع في مقر الوزارة. وأكد المهيري أن أهم قواعد الاستراتيجية التي ينطلق منها عمل صندوق الزكاة هو معينها الاجتماعي الذي نبع من الأسس الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمنهجية التنمية الاجتماعية، ما يسهم في جعل الفئات المستفيدة من أموال الزكاة جزءاً فاعلاً من عملية التنمية المنشودة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها، وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين. وأثنى على الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الخارجية، مثمناً جهودها في تقديم الدعم الإيجابي للمستحقين، بالتنسيق مع الصندوق. وأوضح أن صندوق الزكاة سيقوم بدراسة التقارير الواردة إليه من قبل الجهات المعنية في وزارة الخارجية والخاصة بالحالات التي تحتاج إلى الدعم لتحديد مدى أحقيتها للمساعدة من عدمه، وفقاً لمعايير وضوابط لائحة مستحقي الزكاة المعمول بها.