مجلس «خالدية الشارقة» يطلق «فوالة رمضان»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس ضاحية الخالدية مبادرة اجتماعية جديدة، في إطار سلسلة مبادراته وفعالياته التي تتقارب مع المجتمع وأهالي الضاحية تحت مسمى «تمور فوالة رمضان».

وتجسد المبادرة واحدة من العادات الأصيلة التي تدرج عليها المجتمع في الماضي، لتعمل تلك المبادرة على إعادة إحياء العادات الرمضانية الأسرية، وتعمل كذلك على توطيد أواصر الترابط والإخوة الإنسانية ضمن شهر رمضان الفضيل.

واستهدفت المبادرة توزيع 1969 كرتون معبأ من التمور الجاهزة والمعدة وفق أرقى المواصفات لتوزيعها على أهالي وأسر الضاحية، وباشر المجلس في توزيع عبوات التمور مع أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم.

وقال خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، بأن إطلاق مبادرة فوالة تمور رمضان واحدة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الصلات الاجتماعية بين الأسرة في مناطق اختصاص ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة، والتي تتلاقى مع الأهداف السامية التي من أجلها أنشأت مجالس الضواحي، وفق رؤية حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأكد أن المجلس حريص على تنفيذ مثل هذه المبادرات التي ترمي إلى توثيق عرى العلاقات الاجتماعية بين أهالي الضاحية، والمساهمة في بث البهجة والسرور في قلوب الأهالي والأسر بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وأشار المري إلى أهمية تلك المبادرة خاصة في رمضان، كونها واحدة من المبادرات الاجتماعية التي يولي لها مجلس ضاحية الخالدية الأهمية في سياق رؤيته، والتي تقوم اللجنة النسائية بجهود في هذا الصدد للوصول إلى كافة الأسر وإيصال فوالة التمور إليها، وإتاحتها في ذات السياق بمقر المجلس لمن يرغب في تسلمها بنفسه.