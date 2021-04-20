9 مبادرات لـ «اجتماعية الشارقة»

الشارقة (وام)

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مجموعة من المشاريع والمبادرات الداعمة لبرامج المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات ذات النفع العام ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مساهمات أفراد المجتمع. وقالت حصة الحمادي مديرة إدارة التلاحم المجتمعي بالدائرة: إن المبادرات المطروحة خلال عام 2021؛ عددها 9 مبادرات مجتمعية متنوعة، حسب طبيعة ونوع وهدف كل مبادرة؛ والتي تتمثل في «فرحة عيد» المعنية بتوفير هدايا العيد للأطفال، و«تضامن» للمساهمة في تقدير جهود المتطوعين الذين بذلوا جهوداً لدعم خط الدفاع الأول لتحقيق المستوى الآمن لصحة وسلامة أفراد المجتمع، و«متلاحمون» لمساندة كبار السن المواطنين والمقيمين من قاطني الشارقة، و«سند» لمساندة ذوي الدخل المنخفض والأسر المتعففة، و«بصمة» لتحسين مساكن الأسر الأقل حظاً؛ و«البشامة» مخصصة لدعم وتوفير المواد الغذائية لذوي الدخل المنخفض والأسر المتعففة، و«نون» للمساهمة في دعم تعليم الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية؛ و«نحميكم» لتوفير المواد وأدوات التعقيم لصالح الأسر المتعففة، و«أنتم جنتنا» لمساندة كبار السن في يومهم العالمي.