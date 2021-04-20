أولى محاضرات مجلس راشد بن حميد النعيمي

عجمان (وام)

ينظم «مجلس راشد بن حميد النعيمي» أولى محاضراته الرمضانية اليوم تحت عنوان «كيف هو شكل المستقبل؟»، عبر تقنية التواصل عن بُعد في ظل استمرار جائحة «كوفيد - 19» والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة. ويستضيف المجلس خلال الدورة الرمضانية الحالية، مجموعة من العلماء والباحثين والمختصين والمسؤولين المعنيين لمناقشة أبرز القضايا التي تهم الفرد والمجتمع. يتحدث في المحاضرة الأولى التي تتضمن عدداً من المحاور المتعلقة بالمستقبل وأبرز ملامحه واستشرافه وأهمية البحث والتطوير للوصول للحياة الأفضل للجميع.. خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وخليفة القامة رئيس المنصات المستقبلية، والدكتور مروان الزرعوني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، وفادي الغندور رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مؤسسة ومضة، إضافة إلى مشاركين آخرين.