منع بيع منتجات الإنتاج الحيواني الصغرى من دون ترخيص

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أصحاب وحدات الإنتاج الحيواني الصغرى بعدم بيع منتجاتها للمستهلك، إلا بعد استيفاء الترخيص من السلطة المختصة.

كما أكدت على أصحاب هذه الوحدات ضرورة الاحتفاظ بكافة السجلات والوثائق المرتبطة بنشاطها الإنتاجي، وفقاً للفترات الزمنية التي تحددها الهيئة، وتقديم نسخة منها عند الطلب.

وحرصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توعية مسؤولي وحدات الإنتاج الحيواني بالاشتراطات والمعايير المطلوبة، والتي تتوافق مع الأنظمة التشريعية التي تم تطويرها وتحديثها بحيث تتسق مع رؤية حكومة أبوظبي، ومساعي الهيئة لتعزيز استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وزيادة الإنتاج المحلي.

وتواصلت الهيئة مع أصحاب وحدات الإنتاج الحيواني الصغرى، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك اللقاءات المباشرة التي تمت عن بُعد في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وشهدت إقبالاً من أصحاب المزارع وملاك وحدات الإنتاج الحيواني للاطلاع على أهم المستجدات التي شملتها التشريعات والأنظمة الحديثة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وشملت الاشتراطات الواجب الالتزام بها، بما يضمن صحة وسلامة المنتجات الغذائية، ودعم منظومة الأمن الغذائي والحيوي وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، وتعظيم دور المزارعين ومربي الثروة الحيوانية كرافد وطني مهم وفعال لترسيخ الأمن الغذائي والحيوي.