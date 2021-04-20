صدور موسوعة التشريعات الصحية الثانية لإمارة أبوظبي

أبوظبي(وام)

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي موسوعة التشريعات الصحية الثانية، والتي تعد مرجعية تشريعية وتنظيمية في متناول كافة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، بمختلف مجالات العمل التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي داخل الإمارة للاستفادة منه، والمساهمة في تحقيق «أبوظبي مجتمع معافى يتمتع بحياة صحية وسليمة». وتعمل دائرة الصحة من خلال وضع سلسلة من المبادئ الصحية والتشريعات، التي بنيت على أفضل الممارسات لتقديم أنموذج متطور لخدمات الرعاية الصحية، وتنظيم وتطوير القطاع الصحي ومنظومة الخدمات المتميزة لتحقق صحة ورفاهية المجتمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تطوير وتحديث منظومة الخدمات المقدمة.

وقال مشعل الهاملي، مدير دائرة الشؤون القانونية في دائرة الصحة أبوظبي: إن إصدار الدائرة الموسوعة الثانية للتشريعات الصحية، يعد ترجمة مباشرة لطموحات حكومة أبوظبي في بناء قطاع صحي متين ومتماسك، يحظى برؤية استراتيجية وطموحة تعتمد أفضل الممارسات في إتاحة المعرفة التنظيمية والتشريعية، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، والمضي نحو الرقمنة التشريعية في المجال الصحي لتحقيق رؤيتها «أبوظبي مجتمع معافى».

وأضاف: «تسهم الموسوعة الجديدة في توثيق وتأصيل المرجع التشريعي القانوني للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وتحقيق الاستقرار التشريعي والتنظيمي للقطاع الصحي، من خلال تعزيز الوعي القانوني بالتشريعات الصحية في الإمارة». وأوضح أن موسوعة التشريعات الصحية تتضمن 10 مجلدات، تم تصنيفها بطريقة سهلة وواضحة لتكون الأولى من نوعها من حيث الشمولية والتكامل في مجال التشريعات الصحية.

وقال: «يأتي الإصدار الثاني لموسوعة التشريعات الصحية للدائرة لتكون الأولى من نوعها من حيث التكامل والشمولية في مجال التشريعات الصحية، بهدف تأصيل وتوثيق المرجع التشريعي القانوني للمتعاملين والشركاء، وتعزيز الوعي القانوني للتشريعات الصحية في الإمارة، وما يرتبط بها من خدمات وقطاعات ومؤسسات لترجمة رسالة الدائرة في توفير حياة صحية وخدمات وقائية وعلاجية بمستويات عالمية، مما يعزز الاستقرار التشريعي الذي تهدف إليه إمارة أبوظبي بصورة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة في رحلتها نحو الريادة، وتحقيق أعلى المراتب في التنافسية العالمية».