توزيع 1000 حقيبة على نزلاء «إصلاحية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مبادرة مجتمعية تضمنت توزيع 1000 حقيبة وقائية على النزلاء، وذلك ضمن مبادرة وقاية وأمان، بدعم من المصرف المركزي، وتحت إشراف الهلال الأحمر الإماراتي، وتأتي المبادرة إسهاماً من الشركاء الاستراتيجيين لدعم الفئات المتنوعة في المجتمع.

وأكد العميد ركن أحمد علي الشحي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، التزام شرطة أبوظبي بالمسؤولية المجتمعية، وإطلاق المبادرات الإنسانية، حرصاً على رعاية النزلاء، وإعادة تأهيلهم بصورة ايجابية تسهم في تعزيز الجوانب المختلفة من شخصياتهم، وتوجيه سلوكياتهم، ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم. وأشاد بدور هيئة الهلال الأحمر والمصرف المركزي في رعاية المبادرة، مشيراً إلى تضافر جهود المديرية مع المؤسسات المعنية في الدولة للاهتمام بالنزلاء، ومد يد العون لهم وحفظ حقوقهم من خلال وضع العديد من السياسات والإجراءات التي تبدأ منذ دخول النزيل إلى المؤسسة وحتى خروجه منها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية المستمدة منها القوانين في الدولة. وأوضح خلفان سرحان الرميثي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بني ياس، أن المبادرة تبرز الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في مجال رعاية النزلاء وإعادة تأهيلهم، في مجال البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية.