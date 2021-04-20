افتتاح غابة القرم في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بروكتر آند جامبل» أمس عن افتتاح مشروع غابة القرم في دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية التي أشرفت على عملية زرع الأشجار، في إطار جهودهما لتسريع التزامهما بالاستدامة، واحتفاء بيوم الأمم المتحدة العالمي للغابات.

وتعتبر غابة القرم في دبي، أول غابة من أشجار القرم، تتم زراعتها في الصحراء، ضمن محمية جبل علي للحياة الفطرية.

والتي تعتبر من أهم المساحات البيئية العالمية، وهي محمية معتمدة ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومدرجة على قائمة «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، تديرها مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وتأتي المبادرة بالتماشي مع «الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040»، التي تستشرف مستقبلاً شاملاً للتنمية الحضرية المستدامة في المدينة.

وقال علي صقر السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للبيئة البحرية: «يجسد هذا التعاون رؤيتنا الهادفة للمحافظة على البيئة عبر جميع استراتيجياتنا وخططنا، حيث نعتقد بأهمية العناية بالطبيعة لحل مجموعة من التحديات المسببة للتغير المناخي حول العالم. ويتمثل الهدف من إنشاء غابة القرم في دبي، في دعم الجهود المخصصة لخفض البصمة الكربونية للإمارة، عبر توسيع المساحات الخضراء، بالتماشي مع الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040.