«النقل المتكامل» يدعو لعدم إيقاف المركبات في مواقف الحافلات

أبوظبي (الاتحاد)

دعا مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، الجمهور بضرورة الالتزام بعدم وقوف المركبات في المواقف المخصصة للحافلات العامة أو شغل أي من المناطق الأخرى المخصصة لوسائل النقل العام ومرافق البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل، لما يترتب عليه من حوادث وتعطيل وتأخير في حركة الحافلات والمركبات على حد سواء. وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام، وجاء ذلك بالتزامن مع حملة توعوية أطلقها المركز لزيادة وعي السائقين بشأن خطر وقوف المركبات في الأماكن غير المسموح بها، ولا سيما في المواقف الجانبية على الطريق المخصصة للحافلات، والتي تستخدمها لتحميل وتنزيل الركاب، وأثر ذلك على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وانسيابية الحركة المرورية. حيث سيعتمد المركز إلى جانب المراقبة الميدانية، على التقنيات الحديثة من خلال استخدام كاميرات المراقبة لكشف وضبط الممارسات والسلوكيات الخاطئة للسائقين، علماً بأن قيمة مخالفة دخول أو إشغال أي منطقة محظورة في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية تبلغ 2000 درهم.