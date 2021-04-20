افتتاح فرع لـ«العين التعاونية» في شعاب الأشخر

محمد البلوشي (العين)

افتتحت بلدية مدينة العين مشروع جمعية العين التعاونية بمنطقة شعاب الأشخر على مساحة تزيد عن 3 آلاف متر مربع، بحضور المهندس علي خليفة القمزي المدير العام لبلدية مدينة العين وعدد من المسؤولين.

وقال أحمد عمران العامري رئيس لجنة تسيير أعمال مكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين: تقوم دائرة البلديات والنقل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ضمن خطتها الاستثمارية، ويقوم مكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين بعمل دراسات مع مراكز البلدية الفرعية والإدارات المختلفة لمعرفة الاحتياجات السكانية، التي من خلالها يتم وضع الخطة المستقبلية للاستثمار التي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا الجمهور.

وأضاف العامري: تشرف البلدية حالياً على مشاريع عديدة، سيتم افتتاحها خلال المرحلة القادمة في مناطق مختلفة مثل العين الفايضة والمعترض وغيرها، تسعى من خلالها البلدية لتقديم خدمات تحقق رفاهية ورضا المجتمع، وتلبي الاحتياجات في مدينة العين.