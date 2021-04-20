تجديد 64 ألف مركبة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

جددت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، 64 ألفاً و841 مركبة، خلال الربع الأول من العام الجاري، عبر حملة التوعية التي أطلقتها تحت شعار «جدد مركبتك».

وقال المقدم عبدالرحمن خاطر، رئيس قسم ترخيص الآليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إن الهدف الرئيس من استمرارية حملة «جدد مركبتك» هو بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي، ومرتادي الطرق، من خلال حث وتوعية سائقي المركبات بضرورة الفحص الدوري للمركبات عند عملية تجديد مركباتهم، تجنباً لوقوعهم في المخالفات المرورية، وحفاظاً على سائقي المركبات، ومرتادي الطرق، وخاصة أن هذه المركبات قد تكون غير صالحة للسير في الطرقات، إما بسبب وجود أعطال ميكانيكية أو تلف الإطارات وغيرها من المشكلات التي قد تكون غير واضحة، ولا تظهر إلا من خلال الفحص الدوري الشامل عند تجديد المركبة، والتي قد تكون سبباً في وقوع حوادث خطيرة، تعرض حياتهم للخطر.