«مدني عجمان» يكرّم مواطناًً أنقذ أسرة عربية

عجمان (الاتحاد)

كرمت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، المواطن أحمد محمد الرئيسي، تقديراً لجهوده المتميزة، وسرعة استجابته وحسن التصرف في تقديم المساعدة لأسرة عربية، تعرض منزلها لحادث حريق في إمارة عجمان.

وقال العميد عبدالعزيز الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، إن هذا العمل البطولي هو نموذج حقيقي لمفهوم الدفاع المدني الشامل، والذي يعني بأن كل مواطن رديف حقيقي لرجال الدفاع المدني في الواجبات الإنسانية التي يقدمونها على مدار الساعة.

وسلم العميد عبدالعزيز الشامسي، درعاً تذكارية وشهادة تقدير للمواطن أحمد، تقديراً لموقفه البطولي في إنقاذ الأسرة من حادث حريق.