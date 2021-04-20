«القضاء أبوظبي» تعتمد برنامج التأهيل الأساسي للخبراء

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي؛ الدورة الأولى من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء المقيدين بدائرة القضاء لتقديم خدمات الخبرة للنيابات والمحاكم العامة في الدائرة. وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في الارتقاء بأداء الخبراء، وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.

وأوضح خميس القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء، أن البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، تم اعتماده كأحد شروط القيد في جداول الخبراء المعتمدين لدى الدائرة، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من البرنامج ضمت 51 من الخبراء المقيدين بالفعل، ومن المقرر استكمال تقديم التدريب لكافة الخبراء المقيدين خلال العام الحالي 2021.

وأضاف؛ أنه سيتم إخضاع الخبراء المتقدمين للقيد في جداول الخبراء المعتمدين لدى دائرة القضاء؛ لهذه الدورة وسيكون اجتيازها شرطاً لقبولهم. منوهاً إلى أهداف البرنامج المُستحدث في إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم، وتزويدهم بالأُطُر القانونية والسلوكيات الأخلاقية لعمل الخبراء القضائيين، إضافة إلى تدريبهم على ممارسة قواعد وإجراءات الخبرة بكفاءة وفاعلية كأعوان للقضاة في تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.

من جهتها، أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن برنامج التأهيل الأساسي للخبراء المقيدين أمام نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي؛ يتضمن 126 ساعة تدريبية في عدد من المساقات المعرفية والعملية أهمها؛ التشريعات والنظم المنظمة للنظام القضائي ولأعمال الخبراء على المستويين الاتحادي والمحلي والعلاقة بينهما، وقواعد تنظيم إدارة المحاكم وهيكلتها، قوانين السلطة القضائية على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القواعد السلوكية والأخلاقية لعمل الخبير.