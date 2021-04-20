الإحاطة الإعلامية: الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في إدارة جائحة «كورونا»

قال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في إدارة جائحة «كورونا»، تكاتفت خلاله جهود مختلف مؤسسات الدولة لتوفر أفضل مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، «نفتخر بنجاح الجهود الوطنية وإنجازاتها في ظل جائحة كوفيد - 19، والتناغم الوطني بين القطاعات كافة أسهم في أن تكون الإمارات من الدول الأولى التي وفرت التطعيم لجميع الفئات المؤهلة لتكون الحملة الوطنية للقاح واحدة من أسرع الحملات على مستوى العالم، وأصبح اللقاح متاحاً بصورة سهلة وسريعة وفي جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين».

وأوضح الدكتور سيف الظاهري أنه «كان لمجتمع الإمارات، بجميع فئاته وأطيافه، الدور الأبرز في نجاح كافة الجهود التي أنجزت إلى الآن، وذلك عبر إظهاره الالتزام التام بكافة الإجراءات التي يتم الإعلان عنها واستجابته لكافة الدعوات لأخذ التطعيم».

وأكد أن الحملة الوطنية للقاح «نجحت في تقديم التطعيم لعدد 5.081.853 كجرعة أولى وعدد 3.836.521 كجرعة ثانية. وبذلك، تم تحقيق نسبة 65.54% من إجمالي الفئة المؤهلة. كما تم تحقيق نسبة 74.63% لمن هم فوق 60 عاماً».

وقال إن معظم الأعراض التي ظهرت على الذين أصيبوا بالفيروس، بعد أخذ اللقاح، كانت بسيطة جداً ونسبة قليلة جداً تم إدخالها المستشفى، وسيقوم القطاع الصحي باستعراض نتائج الدراسة كاملة فور الانتهاء منها.

وأضاف أن النتائج الأولية للحالات الإيجابية للحاصلين على الجرعة الثانية أظهرت نسبة قليلة جداً، حيث تراوحت فاعلية اللقاح من جيد جداً إلى ممتاز.