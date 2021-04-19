نهيان بن مبارك يبحث التعاون مع وزير خارجية باكستان

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس، معالي مخدوم شاه قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

حضر اللقاء، أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة وعدد من المسؤولين. ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بمعالي مخدوم شاه قريشي والوفد المرافق وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مستجدات جائحة «كوفيد- 19 » والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتطرق الجانبان إلى الاستعدادات الاستثنائية التي اتخذتها الإمارات لاستضافة العالم خلال «إكسبو 2020 دبي» أحد أهم الأحداث العالمية الذي يتزامن مع اليوبيل الذهبي للإمارات، وأكدا أن إكسبو 2020 سيجسد قصة نجاح جديدة لدولة الإمارات تضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات من خلال تعزيز العمل المشرك بين دول العالم من أجل الحفاظ على الكوكب وخدمة الإنسانية. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دول العالم والانفتاح على كافة الثقافات والحضارات ومد جسور التعاون والتقارب التي تسهم في تعزيز الروابط المشتركة بينها وبين دول العالم. وقال معاليه، إن دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية تربطهما علاقات تاريخية وراسخة تزداد قوة وصلابة في ظل الترابط والتلاحم بين البلدين بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما.