«برنامج العلماء الضيوف» يتواصل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

قدم الدكتور حسان أبو عرقوب، مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بدائرة الإفتاء العام بالأردن والناطق الإعلامي باسم الدائرة، ومن ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» محاضرة ضمن البرنامج الذي أعدته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عبر موقع «الهيئة» على «إنستغرام»، محاضرة تناول فيها مجمل أهم الأعمال في هذا الشهر الفضيل، لتحقيق الأجر وإرضاء المولى عز وجل، وتناول فضيلته فضل الإنفاق في رمضان، مذكراً بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان، داعياً إلى اغتنام هذه الفرصة وإخراج الزكاة، وخاصة أن العالم يعيش في جائحة أدت إلى فقد الوظائف، ومعاناة الكثيرين، داعياً إلى المبادرة بالإنفاق في وجوه الخير للتخفيف عن المتضررين من هذه «الجائحة».

ودعا إلى المحافظة على الفرائض والنوافل وصلاة الضحى وصلاة التراويح وتلاوة القرآن ومساعدة الفقراء والمساكين، بإخراج الصدقات والزكوات، وإطعام الطعام للصائمين للحصول على أجر إفطار صائم، إذ إن ذلك من الأمور التي ينبغي الحرص عليها، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف: «إِنَّ فِي الجَنَّة بَاباً يسمى باب الريان». وقال لذلك يجب أن نصوم حق الصيام، حتى ندخل من باب الريان، الصوم ليس فقط الامتناع عن الأكل والشرب، بل يجب أن يحافظ الصائم على جوارحه من الوقوع في المعصية، ولا ينظر إلى حرام ولا يتكلم بالحرام، لا يستمع إلى الحرام لا يمشي إلى الحرام، ويحفظ مداخل القلب من الوقوع في المحرمات وتجنب آفات القلب، فآفات القلب كبيرة كالحسد والحقد والغِل، هذه الأمور يتوجب على الصائمين تطهير القلوب والألسنة والجوارح منها، ولا ننسى القلوب، القلب هو محل نظر القلب سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لكن ينظر إلى ما في قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، نطهر هذا القلب من هذه الأغشاش الحسد الحقد الغل كل هذا لا نريدها.

كما دعا إلى الحفاظ على الفرائض وأداء الصلاة في وقتها، وليس الصوم فقط، في هذا الشهر العظيم المبارك، والحرص على أن تؤدى في جماعة، بالمسجد إن كان محافظاً على الأجواء الاحترازية أو بالمنزل مع الأبناء والزوجة وإن كنّا نتساهل في موضوع الجماعة في باقي الشهور، ولا ينبغي على كل مسلم أن يفرط أو يتساهل في هذا لأن الحسنات مضاعفة في شهر رمضان، النافلة بأجر الفريضة والفريضة بـ 70، وكل أمور العبادات مضاعفة فنستثمر كل دقيقة وكل صغيرة وكل كبيرة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

كما دعا إلى الحرص على أداء صلاة الضحى، وهي من النوافل.

ولفت إلى أن من ضمن العبادات في هذا الشهر هو تلاوة القرآن وتدبر معانيه، موضحاً أن هذا الشهر هو شهر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتدارس القرآن مع سيدنا جبريل في كل رمضان يتدارسه مرة إلا العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام تدارسه مرتين، وقد أخذ العلماء الأجلاء من هذا أن على الإنسان أن يختم كتاب الله على الأقل مرة في رمضان تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، فالقرآن أجره كبير لكل حرف من القرآن حسنة، كما بين سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، لا أقل (أ لـ م) حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما تورث قراءة القرآن الكريم السكينة في القلب، كما إن قراءة القرآن في رمضان تختلف عن بقية أيام السنة.