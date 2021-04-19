أكاديمية أبوظبي تطلق «ندوات رمضان الافتراضية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية «مبادرات رمضان» لعام 2021 والتي ستقدّم من خلالها ندوات افتراضية طوال الشهر الفضيل، في مجالات تعليمية ورقميّة وقيادية عدة وتهدف المبادرات الرمضانية الثلاث «نحو التعلم الرقمي، تعلّم وعلِّم وساعة قيادة».

وأكدت الدكتورة مي ليث الطائي مديرة تكنولوجيا التعلم والابتكار في أكاديمية أبوظبي الحكومية، أن «مبادرات رمضان» تندرج ضمن إطار حرص الأكاديمية على دعم مسيرة التعلم والتطوير المستمرّ والتي تعتبر جزءاً أساسيّاً من أهداف تطوير الكفاءات الحكومية في أبوظبي.

ولفتت الطائي إلى أهمية المبادرات الثلاث على مستوى فئات مجتمعية عدة، وتنوّعها بين اكتساب الكفاءات الرقمية والمشاركة بالمهارات المكتسبة، إلى جانب طرح مواضيع آنية مهمّة للوصول إلى بيئة عمل عصرية وشاملة، حيث سيحصل المشاركون في المبادرات على مهارات ومعلومات ستسمح لهم بالازدهار العملي والذاتي، والذي يصبّ مباشرةً في تحقيق رؤية أبوظبي الرائدة. وقالت شينا قادري، مسؤولة برامج التعلم الرقمي في أكاديمية أبوظبي الحكومية، إن مبادرة «نحو التعلم الرقمي» ستشكل فرصة مميزة أمام الجمهور للاطلاع على كيفية الاستفادة من الثورة الرقمية في مجالات عدة، وبالتالي الاستفادة الذاتية عبر تطبيق الدمج بين هذه المعارف المكتسَبة وبين تطوير بيئة العمل.

وأوضحت شيخة الأحبابي- مدير قسم برامج التدريب العامة في أكاديمية أبوظبي الحكومية، أن «تعلّم وعلِّم» ستوفّر منصّة رائدة تسمح بنقل المعرفة وتشارك المهارات وتعميم الاستفادة من خلال استعراض تجارب اكتساب المهارات وكيفية تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع، ما يسمح بإلهام الآخرين ويحوّل المتعلّمين إلى ناقلي معرفة ملهمين. وقال الدكتور خليفة الحوسني رئيس قسم البرامج القيادية في أكاديمية أبوظبي الحكومية، تأتي «ساعة قيادة» لتطرح أفكار روّاد في هذه المجالات سيناقشون من خلالها القضايا المعاصرة ويستعرضون التجارب والحلول التي ستلهم بدورها الآخرين وتسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

من جهتها، شددت زبنة عامر، مديرة برامج الدعم في أكاديمية أبوظبي الحكومية، على سعي الأكاديمية المتواصل لطرح القضايا والأفكار المبتكرة والبرامج الحديثة استباقاً للتحديات المحتملة والعمل على إيجاد حلول لها ضمن إطار تعزيز مهارات موظفي حكومة أبوظبي وكفاءاتهم.