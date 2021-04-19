برعاية سيف بن زايد.. الذكاء الاصطناعي في مجالس «الداخلية الرمضانية» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق مساء اليوم مجالس وزارة الداخلية الرمضانية الافتراضية في دورتها العاشرة لعام 2021، التي تنظمها وزارة الداخلية، حيث سيتم انعقادها من خلال تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، وذلك التزاماً بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وتماشياً مع عام الخمسين، تتناول نسخة المجالس هذا العام، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والعمل في المستقبل، وجودة الحياة الرقمية، والتوازن بين الحياة والعمل والسعادة وجودة الحياة، إضافة إلى المواهب المبتكرة، ويشارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين المختصين من خارج الدولة، ويديرها إعلاميون من مختلف وسائل الإعلام بالدولة.

ويبدأ أول هذه المجالس ويتناول موضوعين، الأول الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، ويقدمه البرفيسور ديفيد دي كريمر رئيس قسم الإدارة والتنظيم في كلية الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية، ويتناول الموضوع الثاني العمل في المستقبل، ويقدمه الدكتور دانيال سوسكانيد زميل في كلية علوم الاقتصاد بجامعة أكسفورد.