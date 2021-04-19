34 مخالفة وإنذاراً لمنشآت غير ملتزمة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تمكنت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة خلال يوم واحد من زيارة 80 منشأة، وذلك ضمن حملاتها الميدانية الموجهة على المنشآت الغذئية والصحية المهنية خلال شهر رمضان.

وكشفت تلك الزيارات الميدانية عن توجيه 34 إنذاراً ومخالفة لمنشآت لم تلتزم باشتراطات الصحة العامة والأخرى المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد» : إن الإدراة تمكنت خلال يوم واحد من شهر رمضان ، من زيارة عدد 80 منشآة تمثلت في 20 منشأة بيطرية و35 منشآة غذائية و 25 منشآة صحية مهنية، وذلك للتحق من مدى التزامها بكافة الاشتراطات المعمول بها. وذكرت أن تلك الزيارات تم خلالها رصد عدد من الملاحظات من قبل فرق التفتيش، والتي تمثلت في سوء تخزين المنتجات في مناطق التخزين، وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في منافذ البيع مثل الهايبرماركت، وتكدس عرض المنتجات الغذائية في مناطق العرض.

وأضافت: «عدم الالتزام بتنفيذ بروتوكول الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك متابعة العاملين في المنشآت حول خضوعهم للفحوصات الدورية لفيروس كورونا أو تلقيهم اللقاح».

وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية تم خلالها توجية عدد 26 إنذاراً وملاحظة مع تحرير 8 مخالفات، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم الالتزام بالممارسات الصحية السليمة لمناولة الغذاء، وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، وانتهاء البطاقات الصحية للعاملين بالمنشآت، وعدم المحافظة على نظافة المنشأة.

ولفتت إلى أنه لم يتم إغلاق أي منشآة تذكر وتم دعوة المنشآت للتصحيح من أوضاعها لتجنب تكرار المخالفة أو مضاعفة العقوبة الموجه بحقها، في حال تم رصدها مرة أخرى من قبل فرق التفتيش الميداينة خلال الحملات التفتيشية القادمة.

وأشارت الطنيجي إلى أن فرق التفتيش قامت بالرقابة على المطاعم المختلفة للتحقق من عدم توجهها نحو عرض الأطعمة خارج المنشأة خلال رمضان، مؤكدة أنه لم يتم رصد مخالفة للتعميم الخاص بمنع البيع خارج المحل.