تفاهم بين جامعة أبوظبي وميديكلينيك

أبوظبي ( الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي وميديكلينيك الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين، من خلال برامج تدريب وتأهيل الطلاب وتبادل الخبرات والمعارف.

وتتعاون جامعة أبوظبي بموجب هذه الشراكة مع ميديكلينيك الشرق الأوسط لدعم وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الطبية لطلبة الجامعة وكوادرها، كما تمثل هذه المذكرة إطار عمل لتسهيل تبادل الخبرات والمعارف الطبية لتعزيز قدرات جامعة أبوظبي في البرامج العلمية والسريرية والأكاديمية. ووقع الاتفاقية كل من البرفيسور وسيم يوسف العلماوي عميد كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، وديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط، حيث يتعاون الطرفان من خلالها على توفير بيئة تعليمية مستدامة لطلبة جامعة أبوظبي، لتطوير مهاراتهم السريرية الأكاديمية، والتعاون في مجالات البحث العلمي ومشاريع أخلاقيات البحث.