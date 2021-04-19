«صحية الوطني» تواصل مناقشة تعزيز الصحة النفسية

دبي ( الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» أمس الأول، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

وأوضحت الشرهان أن اللجنة واصلت مناقشة الموضوع العام، وتم استعراض نتائج اجتماعها السابق مع ممثلي القطاعات الصحية المعنية بخدمات الصحة النفسية، وهم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمستشفيات الحكومية، وهيئة الصحة بدبي، والمركز الوطني للتأهيل.