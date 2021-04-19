خدمة دفع الزكاة عبر «دبي الآن»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «دبي الذكية» بالتعاون مع صندوق الزكاة خدمات دفع الزكاة بأسلوب آمن وموثوق، يوفر الوقت والجهد، ويقدم تجربة مبتكرة للمتعاملين. وتتيح الخدمات الجديدة أداء زكاة المال مع إمكانية حساب قيمة الزكاة المستحقة وفق الشريعة الإسلامية، كما تمكّن المتعاملين من أداء الزكاة بشكل كامل أو أداء جزء منها.

وتشكل الخدمات الجديدة، إضافة إلى مجموعة الخدمات السابقة ضمن فئتي التبرعات والإسلام في التطبيق، والتي تتضمن خدمة «إخراج زكاة الفطر»، إلى جانب تبرع بوجبات إفطار صائم بالتعاون مع جمعية دار البر، حيث تسعى دبي الذكية إلى توفير حلول سهلة للمتعاملين لأداء الزكاة المترتبة عليهم من خلال هواتفهم وأجهزتهم الذكية، ودون الحاجة للذهاب إلى الجمعيات الخيرية أو نقاط أداء الزكاة، وهو ما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية في ظل وجود «كوفيد 19»، ما يضمن أداء الزكاة بطريقة آمنة وغير تلامسية.

وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن منصة «دبي الآن» أصبحت البوابة المبتكرة والأكثر سهولة للمستخدمين للقيام بجميع مهامهم ومعاملاتهم اليومية، والتي تساعدهم على توفير وقتهم وجهدهم في مجالات أخرى يفضلونها. كما تشكل أداة أساسية لدبي الذكية للمضي قدماً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية للتحول الرقمي الشامل لخدمات حكومة دبي، ولتصبح حكومة بلا ورق بشكل كامل بحلول 12 ديسمبر 2021.

من جانبه، أشاد عبدالله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، بهذه المبادرة المشتركة مع دبي الذكية، والتي أسفر عنها إطلاق الصندوق خدمة دفع الزكاة عبر تطبيق «دبي الآن». وأفاد بأن تدشين الصندوق قناة دفع جديدة عبر تطبيق «دبي الآن»، تأتي ترجمة لتوجهات الحكومة الاتحادية الداعية إلى تعزيز مفهوم الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية؛ بهدف توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتذليلها لهم، وهذا ما سعى له صندوق الزكاة منذ التأسيس.

ويمكن لجميع الأفراد الراغبين بأداء زكاة المال أو إخراج زكاة الفطر الاستفادة من خدمات تطبيق «دبي الآن»، التي تتميز بالسهولة والمرونة وسرعة إجراء المعاملات، ومن خلال التحميل السريع للتطبيق المتوافر على متجري «آبل» و«جوجل بلاي».