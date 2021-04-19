«الإحسان» تعقد عموميتها

عجمان (الاتحاد)

ترأس الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الخديم، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية، والدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي، وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

وأكد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي أن 2020 شهد تطورات وتحديات كبرى، كان من الممكن أن تؤثر على أهداف الجمعية إلا أن إدارة الجمعية عدلت من أجندتها، واستحدثت مبادرات تخدم المستهدفين ممن تأثرت أعمالهم بفيروس «كوفيد 19».