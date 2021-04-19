3.5 مليون رأس حجم الثروة الحيوانية في أبوظبي خلال 2020

أبوظبي ( الاتحاد)

بلغ إجمالي حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2020 نحو 3 ملايين و515 ألفاً و281 رأساً من الضأن والماعز والإبل والأبقار، وفقاً للتقرير الإحصائي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حيازات الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بلغ عام 2020 نحو 25.087 حيازة، تتركز معظمها في منطقة العين بنسبة 61.6% من إجمالي عدد حيازات الإمارة ليصل عددها إلى نحو 15.462 حيازة، في حين استحوذت منطقة أبوظبي على 20.6% من إجمالي الحيازات بعدد 5.183 حيازة، ثم منطقة الظفرة بنسبة 17.7% وعدد 4.442 حيازة.

واستحوذ الضأن والماعز على النسبة الأكبر من إجمالي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، ليصل عددها إلى 3 ملايين و13 ألفاً و262 رأساً، بنسبة تصل إلى 85.7 % من إجمالي حجم الثروة الحيوانية، فيما بلغ عدد رؤوس الإبل نحو 444 ألفاً و743 رأساً، وبلغ عدد رؤوس الأبقار نحو 57 ألفاً و276 رأساً.

وسلط التقرير الإحصائي الضوء على منظومة الخدمات البيطرية التي توفرها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، حيث تقدم الهيئة خدمات متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وتنمية الثروة الحيوانية من خلال عدد 2 مستشفى مركزي و20 عيادة بيطرية موزعة في مختلف مناطق أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتقدم الخدمات العلاجية والاستشارات من خلال بيطريين متخصصين، وبلغ إجمالي عدد الحالات العلاجية التي قدمتها المستشفيات والعيادات البيطرية خلال عام 2020 نحو 667 ألفاً و14 حالة علاجية لأنواع مختلفة من الثروة الحيوانية، نصفها تقريباً في منطقة العين بواقع 373 ألفاً 262 حالة علاجية، مقابل 155 ألفاً و892 حالة علاجية في أبوظبي و137 ألفاً و858 حالة علاجية في منطقة الظفرة.