تطوير نافورة دوار الشاهين في أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال تطوير نافورة دوار الشاهين، الواقع ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية المدينة، وتحديداً عند تقاطع شارع خليفة المبارك مع شارع محمد بن خليفة في جزيرة أبوظبي، وذلك بتكلفة مالية بلغت 4.515.165 درهماً. وذلك مواكبة للنهضة العمرانية التي تشهدها أبوظبي، وتعزيزاً للمظهر الجمالي العام للمدينة.

ويتوسط النافورة مجسم كبير لصقر الشاهين تم تثبيته على مكان مرتفع، وأحيط بمجموعة صقور شاهين تم رسمها بالنقش على الأطراف الخرسانية للنافورة، حتى يكتمل الشكل الجمالي للدوار ليتماشى مع التطور الذي تشهده المنطقة.

وتضمنت أعمال التطوير تركيب 120 كشافاً تحت الماء ضمن أنظمة الإنارة التجميلية للنافورة لتمنحها شكلاً جمالياً ليلياً متعدد الألوان، كما تم تركيب 7 وحدات لمنافذ التشكيلات المائية، وإعادة تأهيل خزانات المياه وشبكة المياه العذبة المغذية للنافورة، وكذلك تطوير غرف المعدات الكهربائية والميكانيكية، وتركيب 7 مضخات مياه غاطسة وأنظمة تحكم كهربائية، بالإضافة إلى تطوير غرف المحابس وأنظمة التكييف والتهوية.

كما تضمنت الأعمال إعادة تركيب البلاط الموزاييك، وصب أرضيات الدوار، ورصف ممرات الصيانة بالخرسانات المطبوعة، وكذلك تركيب شبكات الري وزراعة العديد من الزهور الموسمية وشجيرات الزينة ومغطيات التربة، بالإضافة إلى صيانة وطلاء مجسم صقر الشاهين عند قمة النافورة.

تأتي أعمال تطوير النافورة لأهمية الموقع الحيوي للدوار، الذي يقع في منطقة القصور، حيث جاء هذا التطوير ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل عدد من النوافير والتشكيلات المائية الواقعة في الشوارع الرئيسية والمسارات الحيوية وأمام المنشآت وفي المناطق المهمة داخل جزيرة أبوظبي.