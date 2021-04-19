جامعة الإمارات .. حلول لاستدامة المصادر المائية

العين ( الاتحاد)

يُعد ّالمركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة مركزاً بحثياً رائداً لإجراء الأبحاث العلمية المتقدمة، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات المياه والطاقة بطريقة متكاملة.

أحمد مراد

وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي-أن المركز الوطني للمياه والطاقة يعمل بالتناسق مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الإمارات، من خلال ترسيخ سمعة وطنية ودولية للجامعة في مجالات تنمية المياه والطاقة والحفاظ عليها واستدامتها، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وموارد المياه غير التقليدية.

محسن شريف

وقال الدكتور محسن شريف، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة: المركز يساهم بطريقة فعّالة في عمل الدراسات، ووضع الحلول التي تساهم في استدامة المصادر المائية والحفاظ على البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمصادر المائية والبيئة، حيث قام المركز بالعديد من المشاريع مع جهات مختلفة. وعلى سبيل المثال، تم التعاون مع بلدية أبوظبي في مجال تصريف مياه الأمطار وأنظمة التحكم في المياه الجوفية، واشتمل المشروع على دراسات متخصصة لآبار الحقن ونموذجية العددية وتحليل للنتائج.

وأضاف: تمّ التعاون أيضاً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لإجراء اختبارات حقلية في منطقة سد وادي البيح، بهدف زيادة تغذية الخزانات الجوفية. كما تمّ التعاون أيضاً مع دائرة التخطيط بلدية عجمان، لتنفيذ وتصميم شبكة من آبار مراقبة المياه الجوفية في إمارة عجمان بالنظام التليمتري، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعين مع هيئة البيئة بأبوظبي، أحدهما عن نظام المسح الطبوغرافي لآبار المياه الجوفية وتنمية قدرات الكوادر البشرية بالهيئة، والآخر عن تقييم المياه المنتجة خلال عمليات استخراج النفط والغاز في أبوظبي، وكيفية معالجتها وفرص إعادة استخدامها.