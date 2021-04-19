«تعليم» تبدأ رحلة البحث عن الأبطال الرقميين في المدرسة الإماراتية

دينا جوني (دبي)

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مبادرة سفراء التغيير والأبطال الرقميين لطلبة المدارس التي تعتمد على تعزيز منظومة التعليم والتعلم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مستوى التعلّم الرقمي لدى الطلاب بحلول نهاية العام الأكاديمي.

وتستهدف المبادرة الطلبة أصحاب أفضل الممارسات، ومبادرات التعلّم الإلكتروني من جميع مدارس الدولة، بواقع 8 طلبة لكل مدرسة بالنسبة للأبطال الرقميين، وطالب واحد على مستوى كل مجلس أو نطاق بالنسبة لسفراء التغيير.

وتهدف المبادرة تعزيز النضج الإلكتروني والمهارات القيادية لدى الطلاب، وتطوير استخدام المنصات التعليمية المختلفة لبرنامج التعلّم الذكي، ورفع الوعي وتعزيز مبدأ المواطنة الرقمية والأمن الإلكتروني بمختلف وسائل التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى بث روح التنافس بين الطلاب في المدرسة الإماراتية، وتشجيعهم وتحفيزهم على التميز.

وفي المراحل الزمنية لتنفيذ المبادرة، يتم الإعلان عن المبادرة واختيار الطلبة وتصميم شعار المبادرة خلال الشهر الجاري، على أن يبدأ التدريب الداخلي في 17 أبريل لمدة أربعة أسابيع، ويستهدف المجتمع المدرسي. وتبدأ عملية التقييم من قبل إدارة المدرسة واختصاصيي التعلّم الذكي في مايو ويونيو المقبلين، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات من قبل رواد التغيير والأبطال الرقميين بنهاية يونيو.

وحددت المؤسسة دور إدارات المدارس في المبادرة ومسؤولياتهم، والتي تتوزع على مسؤول شؤون الطلبة في كل مدرسة، ورواد التغيير، والمعلمين المكلّفين من قبل إدارة المدرسة، ومن المسؤوليات المنوطة بهم تشكيل فرق العمل المشرف على المبادرة، وترشيح وفرز الأبطال الرقميين، ومتابعة توفير الدعم اللازم لتدريب الأبطال الرقميين، وتمكين الطلبة ليمثلوا الفريق كسفراء الإمارات للتعلّم الذكي، وتوعية أولياء الأمور عن المبادرة، وكيفية مشاركة أبناؤهم فيها.

وحددت المؤسسة شروط اختيار الأبطال الرقميين، وهي أن يتحلى الطالب بروح التعاون والمبادرة، وأن يكون على إلمام باستخدام منصات التعلّم الذكي والتعامل مع المشاكل التقنية، وأن تكون لديه ممارسات متميزة على مستوى المدرسة، ومحب للتحدي، وأن يتحلى بمهارات الإلقاء والتعامل مع الآخرين، أما آلية اختيارهم، فتتم من خلال تقييم داخلي لخبرات الطلبة في استخدام الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى تقييم داخلي للطلبة بنهاية الفصل الثالث من قبل إدارة المدرسة، ومن ثم تقييمهم من قبل اختصاصييي التعلم الذكي.

أما شروط اختيار سفراء التغيير، فهي أن يحقق الطالب جميع مهام الأبطال الرقميين، وأن تكون لديه مبادرة متميزة على مستوى المدرسة، وأن يتميز بالروح القيادية، وبالنسبة لآلية اختيارهم، فمن خلال تقييم داخلي لإنجازاتهم بنهاية الفصل الثالث قبل أن يتم تقييمهم من قبل اختصاصيي التعلم الذكي، وعرض أعمال البطال الرقميين نهاية الفصل الثالث ويتم تقييمها من قبل اختصاصييي التعلم الذكي المشرفين على المبادرة واختيار الأفضل لترشيحهم للمقابلات.

ومن مهام الطلبة المشاركين، نقل المعرفة لزملائهم داخل المدرسة وتنفيذ ورش تدريبية على استخدام المنصات الذكية، وتعزيز النضج الإلكتروني والكفايات الرقمية للطلاب، والمساهمة في بناء مجتمع مدرسي أكثر إدراكاً للأمن الإلكتروني، وخلق أنماط تعلم جديدة مناسبة لقدرات الطلاب، ونشر المعرفة باللوائح والقوانين والسلوكيات الإيجابية من خلال وضع أنماط تعلم جديدة تلائم خطة التعلم المستقبلية، والنهوض بمستوى تعلم رقمي يواكب مهارات القرن الـ21 من خلال المشاريع والمبادرات الطلابية، وأخيراً التعاون الفعّال مع إدارة المدرسة في تحفيز الطلبة على الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا لتعزيز الهوية الوطنية واستشراف المستقبل.