اتفاقية بين جامعة الشارقة و«إيفوتك»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت جامعة الشارقة وشركة «إيفوتك» اتفاقية تعاون، بهدف تعزيز تطبيق المعرفة والتشجيع على الابتكار بين طلبة الجامعة. وقّع الاتفاقية عن جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن شركة «إيفوتك» جهاد طيارة، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأعرب الدكتور صلاح طاهر الحاج عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتعاون مع أحد أكبر محفز للتحول الرقمي في الدولة، وأكد أن جامعة الشارقة حالياً من كبرى جامعات الدولة ليس من حيث عدد الطلاب والخريجين فقط، ولكن لما تقدمه من جودة في المحتوى التعليمي والبرامج الشاملة والمتفردة التي تطرحها، بجانب التعاون مع المؤسسات التعليمية المتميزة على المستوى العالمي.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستوّفر شركة «إيفوتك» فرص تدريبية للطلبة كشرط أساسي لتخرجهم، كذلك ستدعم برامج البكالوريوس والدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال، من خلال توفير الخبراء كمتحدثين في الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالتحول الرقمي.