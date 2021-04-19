«زايد العليا»: أنشطة تفاعلية في أسبوع الأصم العربي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «الأشخاص الصم في مواجهة جائحة كورونا»، تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الافتراضية، بمناسبة أسبوع الأصم العربي الـ 46، وهو تظاهرة إعلامية حقوقية شاملة للتعريف بأصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع وقدراتهم، وكذلك التعريف بالصّمم والوقاية منه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حقوقهم الأساسية. وتزامناً مع انطلاق الأسبوع اليوم تنظم المؤسسة احتفالاً افتراضياً، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز العين للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة، وتعلن المؤسسة إطلاق مسابقة الرسم في دورتها الأولى لكافة أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية، تعبيراً عن شعار الأسبوع «الأشخاص الصم في مواجهة جائحة كورونا بالرسم».

وتشمل فعاليات أسبوع الأصم العربي الافتراضية محاضرة توعية غداً، خلال الفترة المسائية عقب صلاة التراويح، ينظمها مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، وبعد غدٍ محاضرة دينية، ينظمها مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف بعنوان: «التلذذ بالعبادة»، وورشة تدريبية ينظمها مركز العين للرعاية والتأهيل، يتم خلالها تقديم تعريف للغة الإشارة.