«تريندز» يطلق بوابته الإلكترونية لإصداراته العلمية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «تريندز للبحوث والاستشارات» مؤخراً بوابة دفع إلكتروني متكاملة تزخر بباقة من المميزات التي من شأنها توفير الوقت والجهد عند شراء كتبه وإصداراته البحثية والعلمية المتنوعة. وتُمكِّن بوابة الدفع زوار الموقع الإلكتروني لـ«تريندز» من شراء إصدارته من خلال الدفع الإلكتروني بواسطة مختلف بطاقات الائتمان مباشرة عبر الموقع، والحصول على نسخة إلكترونية من الإصدار المطلوب في صورة ملف (PDF) يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني للمستخدم.

وتوفر البوابة الجديدة منصة واحدة آمنة ومتكاملة لقبول الدفعات عبر الموقع عن طريق شبكات الدفع الإلكتروني المختلفة؛ وذلك من أجل إتاحة الفرصة لزوار «تريندز للبحوث والاستشارات» من الإمارات والمنطقة والعالم لشراء الكتب والأبحاث الصادرة عنه بمختلف اللغات.