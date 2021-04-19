«القاسمية» تبحث التعاون الثقافي مع السعودية

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، في مكتبه بمقر الجامعة في مدينة الشارقة، بدر محمد القحطاني الملحق الثقافي السعودي لدى الدولة والوفد المرافق له. ورحب في مستهل الاجتماع بالملحق الثقافي، مشيراً إلى التواصل الدائم الذي يجمع الجامعة بقنصلية المملكة العربية العربية وملحقيتها الثقافية على الدوام.

حضر اللقاء الدكتور زكريا نوح مدير مكتب العلاقات الدولية، واستقطاب الطلبة بالجامعة، وعلي النقبي مسؤول العلاقات العامة بالجامعة.

وأبدى الملحق الثقافي بدر محمد القحطاني سعادته بالزيارة، وأكد أن الجامعة القاسمية صرح تعليمي بين مختلف الجامعات التي تسعد الملحقة بالتواصل الدائمة معها. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتباحث في عدد من الموضوعات الأكاديمية والطلابية، وتبادل الحديث بين الطرفين حول القضايا العامة، التي تهدف لخدمة الطالب والعملية التعليمية بالجامعة.

وتضمن اللقاء اطلاع الأستاذ الدكتور عواد الخلف الملحق الثقافي على ما توليه الجامعة القاسمية من أهمية كبيرة في استقطاب الطلبة من مختلف دول العالم، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، فضلاً عن رؤيته من خلال تأهيل الجامعة، وتمكينها ليكون خريج الجامعة وفق أعلى المستويات، وقدم شرحاً للملحق أهم الميزات والخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب والمجتمع المحلي والعالم ككل.