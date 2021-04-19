تعزيز دمج وتمكين النزلاء والمفرج عنهم بدبي

دبي (وام)

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وجمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وتوسيع مشاركة المؤسسات غير الربحية في دعم التنمية الاجتماعية، وإيجاد مجتمع يشارك كافة أفراده في البناء والتطوير، بمن فيهم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم وأسرهم.

وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، أهمية هذه الخطوة التي تسهم في تحقيق تكاملية أفضل في الخدمات المقدمة للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، لافتاً إلى ضرورة تبادل الخبرات والعمل المشترك لتأهيل وتمكين هذه الشريحة، بما يمهد الظروف لدمجهم بأفضل الصور ومساعدتهم على المشاركة بشكل فعّال في المجتمع والمساهمة في تنمية وخدمته.

من جهته، قال الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة: نهدف لتمكين النزلاء المُفرج عنهم وأسرهم وإيجاد البرامج والأنشطة لهذه الفئة، التي من شأنها المحافظة على الترابط المجتمعي والأسري التي تحث عليه دولتنا، وتأتي المذكرة المُبرمة مع هيئة تنمية المجتمع بدبي استكمالاً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، من خلال تأهيلهم وتدريبهم على الحياة الجديدة، بعد انقضاء مدة المحكومية في المؤسسات العقابية.