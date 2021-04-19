9 منافذ بيع للنزلاء في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت القيادة العامة لشرطة الشارقة في قاعة الريادة بنادي الضباط،، اتفاقية مع جمعية الشارقة التعاونية، بهدف فتح منافذ لتقديم الخدمات التموينية للنزلاء، ومراكز الحبس الاحتياطي، بالمؤسسة العقابية والاصلاحية بالشرطة، والتي تأتي لانسجام رؤى شرطة الشارقة مع الهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وشهد توقيع الإتفاقية العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وماجد سالم سيف الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، بحضورالعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية، وعدد من المسؤولين ذوي الاختصاص بكلا الطرفين.

ونصت الاتفاقية على قيام جمعية الشارقة التعاونية بفتح منافذ لتقديم خدمات تموينية في 7 مواقع بإدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية، وموقعين في مراكز الحبس الاحتياطي، لتيسير الحصول على الخدمات والسلع التموينية للنزلاء، ومراكز الحبس الاحتياطي.

وقال العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة: نحن سعداء بتوقيع الإتفاقية مع جمعية الشارقة التعاونية، بصفتها إحدى الجمعيات التعاونية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، وامتلاكها خبرات طويلة في مجال تقديم أفضل السلع والخدمات التموينية، وبموجب هذه الإتفاقية سيتم فتح منافذ لتقديم تلك الخدمات لموظفي ونزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة.

الخدمات التموينية

أعرب ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، عن سعادته وفخره لاختيار القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجمعية كجهة تجارية مسؤولة عن تقديم الخدمات التموينية، لتلبية احتياجات نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية بالشارقة، كتفعيل ملموس لمبادئ العمل التعاوني المشترك والالتزام به، من خلال بنود الاتفاقية الموقعة بشأنه.