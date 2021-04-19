وفد شرطة عجمان يزور معرض «إكسبو 2020»

عجمان (الاتحاد)

زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان جناح الاستدامة «تيرّا» في إكسبو 2020 دبي، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد محمد شيبان سويدان، مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من الضباط، وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية وتحقيق شرطة عجمان لمسؤوليتها في دعم الجهود المبذولة لتحقيق معرض إكسبو لأهدافه المنوطة.

وكان في استقبالهم العقيد علي خليفة الغيص، الرئيس التنفيذي لأمن إكسبو، حيث قام الوفد بجولة في جناح الاستدامة الذي شيد بتصميمٍ مستدام ليكون قابلاً للتشغيل بمحصلة استهلاك صفرية للطاقة والمياه، واطلعوا على مرافق الجناح الذي يبرز عجائب الطبيعة والعلاقة البشرية بالطبيعة، ومدى الترابط المعقد بينهما، ويبين أن معاناة أي منها تعني معاناة الآخر، ويهدف لاستخلاص الحلول وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وكسر حلقة السلوك الاستهلاكي، والدعوة إلى تطبيق معايير الاستدامة في الحياة اليومية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية والاستخدام الذكي للمياه.