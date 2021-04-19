«شرطة أبوظبي» تتفقد مركزاً بالظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، على الجهود التطويرية في مركز إسعاد المتعاملين بمركز شرطة مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأكد خلال جولته بالمركز حرص شرطة أبوظبي على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة، واستمع إلى عدد من المراجعين في المركز حول الخدمات المقدمة لهم وفق اجراءات بسيطة ودقيقة لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.

وأثنى المراجعون على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، واهتمام القيادات العليا بالمؤسسة بالتواجد في الميدان والتواصل المباشر مع الجمهور.