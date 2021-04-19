«شرطة دبي» تبحث مع نظيرتها الإسبانية أفضل الممارسات

دبي ( الاتحاد)

تنظم «شرطة دبي» غداً الأربعاء، ورشة عمل افتراضية مع الشرطة الوطنية الإسبانية بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال قطاع الخدمات الشرطية،وصرح العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن الورشة التي تستغرق ثلاث ساعات يتم تنظيمها بهدف تفعيل قنوات تواصل قوية ونشطة وحيوية بين شرطة دبي ونظيراتها من المؤسسات الشرطية والأمنية في العالم.

وقال العميد الرزوقي : «إن ورشة التبادل المعرفي تتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومئوية الإمارات 2071 في التنبؤ بالتحديات واستشراف الفرص المستقبلية، خاصة تلك التي تفرضها التطورات التكنولوجية الحديثة والسريعة». وأضاف: « نأمل أن نخرج من الورشة بنتائج مثمرة تلبي التطلعات وتساهم في تسليط الضوء على بعض الحلول المبتكرة».

وأوضح، أن الورشة الافتراضية ستتضمن حلقات نقاشية تغطي ثلاثة محاور هي: خدمات الطوارئ الرقمية للمتعاملين، ورقمنة الخدمات الشرطية لتقصير رحلة المتعاملين؛ وأخيراً أفضل الممارسات في تسخير التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وأتمتة العمليات الآلية وإنترنت الأشياء في العمل الشرطي».