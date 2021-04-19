«مجتمعية رأس الخيمة» تنظم 200 محاضرة

رأس الخيمة (الاتحاد)

بينت الإحصائيات الصادرة من إدارة الشرطة المجتمعية – قسمي توعية المجتمع والشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة، تنظيم 201 محاضرة استفاد منها نحو 23313 مستفيداً، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م.

ونظمت الإدارة 4 حملات توعوية استفاد منها 9386 مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من النشرات التوعوية 3720 مستفيداً، وعدد الزيارات الخاصة بالجاليات 19 زيارة، والتقارير المجتمعية 859 تقريراً، وبلغ عدد الزيارات المجتمعية 129 زيارة، وشاركت الإدارة في 57 نشاطاً وفعالية متنوعة.

وأوضح العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الإدارة تعمل وفق خطة مجتمعية توعوية مدروسة قائمة على تعزيز التدابير الوقائية لكافة فئات المجتمع، من خلال التعاون بينها وكافة الجهات المدنية ذات الاختصاص المشترك للوصول إلى مجتمع آمن وسعيد.

وأضاف السلحدي: أن الإدارة حرصت على تكثيف الدوريات المجتمعية، وتوجيه أكبر قدر ممكن من المحاضرات التوعوية واستمراريتها رغم الظروف الراهنة التي رافقت انتشار جائحة «كوفيد- 19»، من خلال تفعيلها افتراضياً «عن بُعد» من تقديم النقيب عبدالله علي شليك مدير فرع توعية المجتمع، والمساعد أول أحمد محمد الصحاري، في كافة المجالات الأمنية والاجتماعية والوطنية والمرورية والثقافية، بهدف تحقيق رؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، وتقديم أفضل الخدمات بجودة وكفاءة عالية، عبر إطلاق المبادرات التطويرية التي تدعم هذا التوجه بشكل فعال، وتفعيل دور الإدارة اتجاه المجتمع، مما كان له الدور الكبير في صعود المؤشرات الإيجابية على مستوى الإمارة.