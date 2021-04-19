فيديو.. محمد بن زايد: علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، إن «علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية».

وأضاف سموه على تويتر، «تابعت اليوم أولى محاضرات شهر رمضان المبارك بعنوان: الأخوة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان».

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميز تجربتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، ومسؤوليتنا جميعا تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية».

وختم سموه بالقول «علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية».

وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التغريدة بمقطع فيديو.