افتتاح مسجد جديد في «جميرا بارك»

افتتحت شركة "نخيل" للتطوير العقاري اليوم مسجداً جديداً يستوعب أكثر من 400 مصلٍ وذلك في "جميرا بارك" منطقة رقم 9 - الثنية الخامسة. ويضم المسجد مصلى خاصاً للنساء، ويعتبر الأول من بين ستة مساجد مخطط لها في المجتمع السكني. ويقع المسجد الجديد على الجانب الجنوبي من "جميرا بارك" ويوفر سهولة الوصول للمقيمين من المجتمعات السكنية المجاورة بما في ذلك "جزر جميرا" التي تضم مسجدين في حين يتم التخطيط لبناء ثلاثة مساجد في "قرية جميرا تراينجل".

ويأتي افتتاح المسجد بعد فترة وجيزة من إعلان شركة "نخيل" افتتاح ثالث المساجد في "قرية جميرا سيركل". يذكر أن عدد المقيمين حالياً يبلغ 17 ألف نسمة في مجتمع "جميرا بارك" الذي يضم مركزاً للتجزئة "بافيليون" خاصاً به إضافة إلى مركز قادم للرياضة والتجزئة.