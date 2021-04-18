برعاية حمدان بن محمد.. مؤسسات تدعم حملة التوعية بالتوحد في دبي

دبي (وام)

في إطار الحملة السنوية الخامسة عشرة للتوعية بالتوحد التي أطلقها مركز دبي للتوحد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في الثاني من أبريل الجاري، شاركت مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة بالحملة، من خلال عرض المواد التوعوية الخاصة بها على أكثر من 5300 شاشة عرض في مناطق مختلفة من دبي، بما في ذلك محطات المترو والحافلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ومحطات الوقود والمراكز التجارية وعلى الطرق الرئيسة وفي الميادين الحيوية، وتسخير لوحاتها الرقمية، سواء كانت داخلية أو خارجية في توعية أفراد المجتمع بأهمية تقبل وتمكين الأفراد المصابين بالتوحد ودمجهم في المجتمع.

وحول المشاركة في الحملة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لرعايته الكريمة لمركز دبي للتوحد في إطلاق هذه الحملة التوعوية بمرض التوحد، ونتشرف في إينوك بدعم هذه المبادرة المتميزة من خلال إيصال رسائل التوعية عبر اللافتات الرقمية الموزعة على امتداد شبكة محطاتنا، لنسهم بذلك في تمكين الجمهور من فهم مرض التوحد بصورة أفضل، ونؤكد التزامنا برؤية قيادتنا الرشيدة في توفير فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع، وبدعم المبادرات الرامية إلى بناء مجتمع أكثر سعادة وشمولية». وقالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص الهيئة على دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز أواصر التراحم بين أفراد المجتمع كافة، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ويؤكد تضافر الجهود ضمن الحملة السنوية الخامسة عشرة للتوعية بالتوحد تحت شعار (تقبلني كما أنا)، سير الجهات الحكومية والخاصة على نهج دولة الإمارات التي تتصدر المشهد الإنساني إقليمياً ودولياً». وأشارت المحرزي إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تعتز بدورها في إنجاح المبادرة، عبر نشر الرسائل التوعوية للحملة في الشاشات الذكية الموزعة في مختلف المرافق ووسائل النقل التابعة لها، وكذلك الشاشات الداخلية لمبنى الهيئة، إلى جانب إضاءة جسر التسامح وشلال قناة دبي المائية وجسري المشاة على شارع الوصل وحديقة الصفا باللون الأزرق، تضامناً مع الحملة التوعوية. وتعليقاً على أهداف الحملة، قال مانوج ماثيو، الرئيس الإقليمي لشركة «زي للمشاريع الترفيهية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا: «ارتبطت شركة زي للمشاريع الترفيهية بشراكة طويلة مع مركز دبي للتوحد امتدت لأكثر من 10 سنوات لدعم جهود نشر الوعي حول التوحد والمساعدة في تسليط الضوء على أهمية التمكين وبناء مجتمع متماسك، علينا الاحتفاء بإنجازات أولئك الأشخاص الذين يعانون التوحد ويتغلبون على تحدياته المختلفة كل يوم، فمن واجبنا كمجتمع أن نقف جميعاً مع هذه الشريحة، إن هدفنا من تسخير تأثير التلفزيون على المجتمع هو نشر المزيد من الوعي حول التوحد بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، ونأمل أن نتمكن جميعاً من رفع مستوى الوعي وتعزيز مشاركة المصابين بالتوحد في المتجمع». ودعماً للحملة، تسهم شركة هايبرميديا، الرائدة في مجال الإعلانات الرقمية في المنطقة، بعرض إعلانات الحملة التوعوية على شاشاتها الرقمية المثبتة في كل من مول الإمارات، ووافي مول، وبرجمان، وريف مول، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر الشارقة، وسيتي سنتر عجمان، وسيتي سنتر الفجيرة، وفي كل من الخالدية مول، والمشرف مول، وبوابة الشرق مول في أبوظبي، وكذلك الحمرا مول برأس الخيمة.

وقال حبيب وهبي، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة شركة هايبر ميديا للإعلانات الرقمية: «نحن سعداء بالتعاون مع مركز دبي للتوحد في نشر الوعي بين أفراد المجتمع كجزء من التزامنا بالمسؤولية المجتمعية المشتركة، آملين أن تسهم جهودنا في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالتوحد». وقال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد، عضو مجلس إدارته: «نثمن جهود شركائنا في التميز ونشيد بتكاتف المجتمع وتفاعله مع الحملة من خلال استخدام وسائل مبتكرة لزيادة وعي المجتمع باحتياجات الأشخاص المصابين بالتوحد وأسرهم بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم». وأشاد العمادي بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير المتعلق باعتماد السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد، مؤكداً أن هذا القرار ما هو إلا تجسيد للاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفئة ذوي اضطراب التوحد، وتتويجاً لتضافر الجهود الداعمة للحملة السنوية الخامسة عشرة للتوعية بالتوحد والتي انطلقت مطلع هذا الشهر برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

التوحد

يعد التوحد أحد أكثر الاضطرابات النمائية شيوعاً ويظهر تحديداً خلال الثلاث سنوات الأولى من العمر، ويصاحب المصاب به طوال مراحل حياته، ويؤثر التوحد على قدرات الفرد التواصلية والاجتماعية، ما يؤدي إلى عزله عن المحيطين به، حيث إن النمو السريع لهذا الاضطراب ملفت للنظر، فجميع الدراسات تقدر نسبة المصابين به اعتماداً على إحصائيات مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأميركية بوجود إصابة واحدة لكل 54 حالة، كما يلاحظ أن نسبة الانتشار متقاربة في معظم دول العالم.